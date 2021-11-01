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Здоровье1 ноября 2021 15:21

В крупном тверском фитнес-центре не соблюдались антиковидные меры в точках общепита

Предпринимателей привлекут к административной ответственности
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В самом спортивном комплексе нарушений не обнаружили, однако не все требования соблюдались в кафешках.

В самом спортивном комплексе нарушений не обнаружили, однако не все требования соблюдались в кафешках.

Фото: ПТО

В Твери и области продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер. 1 ноября крупный фитнесс-центр на улице Арсения Степанова посетили проверяющие из Роспотребнадзора и регионального Министерства контрольных функций. Их сопровождали сотрудники полиции.

В самом спортивном комплексе нарушений не обнаружили, однако не все требования соблюдали индивидуальные предприниматели, чьи точки общепита расположены на территории комплекса.

«Не был представлен журнал уборки и дезинфекции, на объектах нет социальной разметки», - обозначил нарушения специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тверской области Евгений Лыков.

Предпринимателей привлекут к административной ответственности. Согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, за невыполнение санитарных требований при угрозе распространения опасного заболевания ипешникам может грозить штраф - от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.