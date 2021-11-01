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Здоровье1 ноября 2021 12:08

В Тверской области на 1 ноября выявлено 398 случаев заражения коронавирусом за сутки

Столько же граждан, по данным оперштаба региона, излечились
Алексей АНДРЕЕВ
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В регионе выявлено столько же заболевших за сутки, сколько и излечившихся.

В регионе выявлено столько же заболевших за сутки, сколько и излечившихся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 1 ноября в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 398 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 77087 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 398 человек. Всего с начала пандемии - 64175 жителей излечились от коронавируса.

1842 человека скончались. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

На карантине по прежнему - 11070 человек.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. К 1 ноября прививку в регионе сделали 466 806 человек, за последние сутки - 1 888 граждан.

Графика: ПТО

Графика: ПТО