В Тверской области на 1 ноября выявлено 398 случаев заражения коронавирусом за сутки

В регионе выявлено столько же заболевших за сутки, сколько и излечившихся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 1 ноября в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 398 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 77087 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 398 человек. Всего с начала пандемии - 64175 жителей излечились от коронавируса.

1842 человека скончались. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

На карантине по прежнему - 11070 человек.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. К 1 ноября прививку в регионе сделали 466 806 человек, за последние сутки - 1 888 граждан.