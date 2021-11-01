В Тверской области на 1 ноября выявлено 398 случаев заражения коронавирусом за сутки

В регионе выявлено столько же заболевших за сутки, сколько и излечившихся.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 1 ноября в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 398 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 77087 заболевшим.
Выздоровели за минувшие сутки 398 человек. Всего с начала пандемии - 64175 жителей излечились от коронавируса.
1842 человека скончались. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.
На карантине по прежнему - 11070 человек.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. К 1 ноября прививку в регионе сделали 466 806 человек, за последние сутки - 1 888 граждан.
Графика: ПТО