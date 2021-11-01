Дело лётчика, сбившего во время учений СУ-30 в Тверской области, передано в гарнизонный суд

Самолёт был сбит 30-миллиметровой авиационной пушкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской гарнизонный военный суд 21 октября поступило дело лётчика, случайно сбившего истребитель СУ-30 в Тверской области во время учений в сентябре 2020 года. Дело будет рассматриваться по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полётов или подготовки к ним").

Напомним, истребитель потерпел крушение 22 сентября 2020 года во время учебного вылета. Пострадавших и погибших не было - экипаж успел катапультироваться, на земле рухнувший самолёт тоже никого не задел.

Рассматривались разные версии крушения, в том числе - неисправность двигателя. Но как стало известно позже, самолёт был сбит 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-301Су-35С во время учений.

Это была случайность - пушку обычно разряжают перед учебными полётами. По словам специалистов, перед вылетом блокировку пушки обязаны были проверить члены экипажа, техники и оружейники. Почему этого не было сделано, и какова степень вины подсудимого лётчика (его имя в картотеке гарнизонного суда не раскрывается) - выяснит суд.