В Тверской области пункты вакцинации от коронавируса работают в обычном режиме

В регионе. по данным областного правительства, прививки сделали 466 806 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Как сообщает областное правительство, прививочные пункты будут работать в эту неделю в обычном режиме.

Всего открыто 55 пунктов вакцинации при медучреждениях. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов.

В передвижных пунктах вакцинации прививку делают без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

1 и 2 ноября мобильный пункт будет располагаться в микрорайоне Мигалово на улице Громова у дома №11, корпус 1, а также на площадке у ДК «Затверецкий» на улице Ак. Туполева. Там можно будет сделать прививку первым компонентом.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильных пунктов, работающих с 11:00 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 16:00). В большинстве из них в ноябре уже будут делать прививку вторым компонентом "Спутника V". График смотрите здесь.

Без предварительной записи также сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

Всего на данный момент в Тверской области вакцинированы 466 806 человек. За прошедшие сутки - 1888 граждан.