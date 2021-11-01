Свыше 20 тысяч "Пушкинских карт" реализовано в Тверской области

Молодые люди, у которых будет Пушкинская карта, смогут оплачивать с нее посещение различных культурных мероприятий. Фото: culture.ru/скрин

В регионе по программе «Пушкинская карта» реализованы 20 243 виртуальные карты. По ним юноши и девушки могут побывать более чем на 200 культурных мероприятиях театров, музеев, филармонии или ДК в Верхневолжье. Все события размещены на платформе Прокультура.рф.

Пушкинская карта - проект, направленный на то, что бы молодежь нашей страны могла за счет государства посещать различные культурные мероприятия.

Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно создана электронная «Пушкинская карта» с 3000 рублями на счету. Эти средства можно потратить только на билеты в учреждения культуры или на экскурсии. Сделать это необходимо до конца года.

Баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

От Верхневолжья в проекте участвуют Тверская областная картинная галерея, Тверская академическая областная филармония, Театр юного зрителя, Тверской областной академический театр драмы, Тверской театр кукол, Кимрский театр драмы и комедии, Вышневолоцкий областной драматический театр, Дворцы культуры «Пролетарка» и «Химволокно», Тверской городской музейно-выставочный центр.