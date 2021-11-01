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Общество1 ноября 2021 8:48

Почти каждая вторая семья в Тверской области имеет личный автомобиль

О статистике расходов автовладельцев рассказал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Одна машина на каждую вторую семью - такова статистика.

Одна машина на каждую вторую семью - такова статистика.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Согласно данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, регулярно проводимого Тверьстатом, в нашем регионе почти каждая вторая семья имеет своё авто.

Исследование 2020 года, в котором приняли участие 680 семей, показало, что почти 65% от общей суммы расходов на содержание и обслуживание автомобиля (в среднем за месяц) уходит на покупку автомобильного топлива.

При этом цены на бензин постоянно растут. За девять месяцев 2021 года в среднем бензин в Тверской области подорожал на 4,69%. Быстрее всего дорожает АИ-98 - 6,08%.

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.