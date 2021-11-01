На М-11 в Тверской области "Фольксваген" влетел под фуру: пострадали четверо, включая двух детей

Вся передняя часть легкового автомобиля оказалась под фурой. Фото: УГИБДД по Тверской области

Ночью 1 ноября в Бологовском районе Тверской области на трассе М-11 произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек, включая двух детей. Серебристый "Volkswagen Passat" врезался сзади в большегруз "Scania". ДТП произошло близ деревни Савино.

Когда легковой автомобиль догнал грузовик и врезался в него, практически вся передняя часть "Фольксвагена" оказалась смятой под прицепом фуры, включая передние водительские и пассажирские места. В этой серьёзной аварии пострадали водитель (35-летний мужчина) и пассажиры "Фольксвагена" - женщина и дети 15-ти и 10-ти лет.

ДТП в Бологовском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

На месте работали сотрудники ГИБДД, отделение пожарно-спасательной части № 25, оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона и бригады скорой помощи. Проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавших.

По данным Госавтоинспекции Тверской области, участники аварии были трезвы. О состоянии пострадавших подробности пока неизвестны.