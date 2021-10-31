В Твери в автобусах раздавали бесплатные маски

Акция по раздаче масок в тверских пассажирских автобусах проводится не в первый раз Фото: ПТО

31 октября компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» и перевозчик «Верхневолжское АТП» вновь провели акцию по раздачу бесплатных СИЗов в автобусах Твери. Всего контролерам было выдано для этого 2000 масок.

Как сообщил областной Минтранс, раздача началась с утра и велась на всех маршрутах.

На фоне растущих показателей заболеваемости коронавирусом в регионе (особенно - в Твери) и демонстрируемого немалым количеством пассажиров пренебрежения к СИЗам, акция актуальная.

При этом с 21 октября в автобусах «Транспорта Верхневолжья» проводятся рейды полиции по контролю соблюдения масочного режима.

Пассажиру без маски в автобусе (а также, кстати, и в такси) положен штраф в размере от 1000 рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Рейды будут проводиться ежедневно в течение месяца.

Обязательный масочный режим в регионе введен с 12 октября 2020 года.