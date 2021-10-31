ФК "Тверь" обыграла дома "Звезду" с берегов Невы

Наша команда вновь добилась победы. Фото: пресс-служба ФК "Тверь"

31 октября спустя месяц игр на выезде ФК "Тверь" дома на стадионе "Юность" принимала команду из Санкт-Петербурга "Звезда". Наши футболисты сделали немало, чтобы звезда питерской команды сегодня не взошла. Так оно и случилось.

Тверичане сразу завладели мячом и быстро извлекли из этого дивиденды. После быстрой перепасовки через центр мяч получил Игорь Турсунов, тут же обыграл соперника, продвинулся ближе к линии штрафной и отдал пас направо свободному Даниилу Мартовому. Тот ворвался в штрафную и пытался прострелить, но в итоге мяч задел ногу защитника соперника и отлетел в ворота, вратарь рикошет не отразил. Так ФК "Тверь" повела уже на четвертой минуте матча.

Гол записали все-таки Мартовому. Таким образом, он забил пять мячей в этом сезоне.

А лучший бомбардир нашей команды сейчас Турсунов. У него на счету - семь голов. Он мог забить и в этой игре, моменты были, но не получилось.

Гол Мартового так и остался единственным в матче. Хотя могли еще забить и те, и другие.

После этой победы тверская команда во главе с тренером Вадимом Гараниным вышла на первое место во второй группе первенства Олимп-ФНЛ-II, где, кстати, играет и дубль "Зенита".

После 15 игр у нас - 34 очка (10 побед, четыре ничьих и всего одно поражение).

Нас может догнать "Ленинградец", у которого 31 очко после 14 игр.

Следующий матч дома тверская команда сыграет против "Кайрата" 10 ноября. Возможно, тогда на поле выйдет уже не ФК "Тверь", а ФК "Волга".