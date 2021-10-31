В Твери молодой человек ограбил свою мать, проникнув в квартиру через балкон

Полиция выяснила, что женщину ограбил её же сын. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 23-летний парень украл у своей 43-летней матери банковскую карту и снял с нее 20 000 рублей.

Подробности сообщили в областном УМВД.

Женщина оставила карту в своей квартире на первом этаже и ушла по делам. Прописанный там же сын, у которого из-за конфликта с родственниками отобрали ключи от входной двери, залез в квартиру через балкон. Он похитил карту, обналичил её в банкомате и выбросил.

Подозреваемый задержан. Он сознался в совершенной у своей же матери краже.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 6 лет лишения свободы.