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Происшествия31 октября 2021 14:54

В Твери молодой человек ограбил свою мать, проникнув в квартиру через балкон

Возбуждено уголовное дело
Алексей АНДРЕЕВ
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Полиция выяснила, что женщину ограбил её же сын.

Полиция выяснила, что женщину ограбил её же сын.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 23-летний парень украл у своей 43-летней матери банковскую карту и снял с нее 20 000 рублей.

Подробности сообщили в областном УМВД.

Женщина оставила карту в своей квартире на первом этаже и ушла по делам. Прописанный там же сын, у которого из-за конфликта с родственниками отобрали ключи от входной двери, залез в квартиру через балкон. Он похитил карту, обналичил её в банкомате и выбросил.

Подозреваемый задержан. Он сознался в совершенной у своей же матери краже.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 6 лет лишения свободы.