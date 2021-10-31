Видео последствий пожара в Тверской области, во время которого погиб человек

Кадр с пожара. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/скриншот видео

Этой ночью в Весьегонском районе произошло два пожара. Один в деревне Паскино, другой непосредственно в Весьегонске. Как сообщило Следственное управление СК РФ по Тверской области, в результате погибли люди.

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин при пожарах.

- Проводятся доследственные проверки по фактам обнаружения при тушении пожаров в домах, расположенных в деревне Паскино Весьегонского района и города Весьегонска, тел мужчин 1975 и 1949 годов рождения, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. - Для выяснения причин пожаров в ближайшее время будут назначены пожарно-технические экспертизы, для установления причин смерти погибших - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

От ГУ МЧС по Тверской области поступила информация относительно пожара в деревне Паскино.

Там ночью практически полностью горел одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены. По сути строение практически сгорело.

Погибший - предположительно хозяин дома.

Информация уточняется.