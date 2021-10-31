В Тверской области побит очередной рекорд по заражению коронавирусом за сутки

Кривая статистики заболеваемости коронавирусом в нашем регионе, как и в целом по стране, продолжает расти. Заболевших всё больше и больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 31 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 399 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 76 689 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 358 человек. Всего с начала пандемии - 63 777 жителей излечились от коронавируса.

1842 человека скончались. За минувшие сутки умерли пять граждан.

На карантине - 11070 человек. Вчера было 1034.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Всего прививку сделали 464 918 человек, за последние сутки - 2543.

В регионе продолжается тестирование на коронавирус. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 184 987, в том числе за последние сутки их проведено 2844.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 442 случаев заражения коронавирусом (+150 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 5893 (+40),

Ржев - 4280 (+25),

Калининский район 3495 (+20),

Вышневолоцкий городской округ 3299 (+9),

Торжок 2489 (+18),

Кимры 2414 (+2).

Графика: ПТО

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