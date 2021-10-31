В Тверской области побит очередной рекорд по заражению коронавирусом за сутки

Кривая статистики заболеваемости коронавирусом в нашем регионе, как и в целом по стране, продолжает расти. Заболевших всё больше и больше.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 31 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 399 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 76 689 заболевшим.
Выздоровели за минувшие сутки 358 человек. Всего с начала пандемии - 63 777 жителей излечились от коронавируса.
1842 человека скончались. За минувшие сутки умерли пять граждан.
На карантине - 11070 человек. Вчера было 1034.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
В регионе проводится массовая вакцинация. Всего прививку сделали 464 918 человек, за последние сутки - 2543.
В регионе продолжается тестирование на коронавирус. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 184 987, в том числе за последние сутки их проведено 2844.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 442 случаев заражения коронавирусом (+150 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 5893 (+40),
Ржев - 4280 (+25),
Калининский район 3495 (+20),
Вышневолоцкий городской округ 3299 (+9),
Торжок 2489 (+18),
Кимры 2414 (+2).
Графика: ПТО
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