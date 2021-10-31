В Тверской области погиб выехавший на встречку водитель

На трассе "Золотое кольцо" в Калязинском районе в аварии погиб водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера в Калязинском районе произошло ДТП со смертельным исходом в Калязинском районе. Столкнулись две машины - "ВАЗ-2107" и "Ford". Итог аварии - один погибший и два пострадавших.

Водитель иномарки рассказал, что он ехал из Углича, навстречу ему выехал "ВАЗ-2107", уйти от столкновения не получилась.

Как сообщила Госавтоинспекция, водитель за рулем отечественной машины погиб, в автомобиле "Ford" двое получили травмы. Насколько они серьезные, информации нет.