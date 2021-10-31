В Тверской области мужчина лишился крупной суммы, поверив липовому сотруднику банка

Еще один гражданин пострадал из-за телефонных мошенников. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

39-летний житель Лихославльского района стал жертвой телефонного афериста. Потерпевший рассказал в полиции, что лишился 400 000 рублей.

- На мобильный телефон заявителю позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы зафиксированных подозрительных операциях с его счетами. Собеседник убедил мужчину в том, что для безопасности сбережений необходимо все денежные средства перевести на «резервный» счёт, - поделились подробностями в пресс-службе областного УМВД.

В итоге мужчина выполнил все инструкции звонившего "сотрудника банка" и перевел на указанные аферистом счета свои сбережения вразмере 400 000 рублей . После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Стандартная схема "развода". Полиция уже огромное количество раз предупреждало о ней, но граждане все равно попадают в этот "капкан".

В настоящее время сотрудники угрозыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Тверские полицейские ещё раз обращают внимание граждан:

- Звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – ни что иное, как действия мошенников. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещён на банковской карте.

Ни в коем случае не передавайте незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.