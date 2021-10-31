Игорь Руденя поздравил работников пассажирского транспорта Тверской области

Губернатор поздравил с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта работников отрасли. Фото: ПТО

31 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил их за профессионализм и преданность делу.

- От вашей эффективной работы во многом зависят качество жизни граждан, развитие тверского региона и всей страны. Сегодня наша область является одним из лидеров модернизации системы общественного транспорта в России. Новая модель пассажирских перевозок, внедряемая на территории Верхневолжья, получила достойную оценку как наших жителей, так и экспертного сообщества, рекомендована для реализации в других субъектах Российской Федерации. Автобусы «Транспорта Верхневолжья» стали символом удобства и комфорта, современных технологий и надежности, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В 2020 году в Тверской области в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ была начата модернизация системы общественного транспорта. В Твери и Калининском районе вместо маршруток и троллейбусов запустили синие автобусы.

Как сообщает областное правительство, на сегодня новая модель пассажирских перевозок помимо Тверской агломерации внедрена в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. агломерациях:

- Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».