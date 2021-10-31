В Тверь спустя полтора месяца возвращается футбол

ФК "Тверь" вновь играет дома. Фото: ФК "Тверь"

Полтора месяца в областной столице не было профессиональных футбольных матчей - ФК "Тверь" играл на выезде. 31 октября в 14:30 наша команда в рамках 19 тура Олимп-ФНЛ-2 примет «Звезду» (Санкт-Петербург) на стадионе «Юность».

Напомним, что сейчас ФК "Тверь в первой подгруппе делит первое-второе места с клубом "Ленинградец" (тоже представитель города на Неве).

Примечательно, что после первого круга у нашей команды вообще не было поражений во втором в своей истории сезоне в нижнем профессиональном футбольном дивизионе России. На данный момент - всего одна неудача при девяти победах и четырех ничьих.

Заметим, что ФК "Тверь" планируется переименовать в "Волгу" - на синих же футболках этого клуба уже красуется эмблема с буквой «В».

Десятки лет столицу Верхневолжья на профессиональной футбольной арене представляла команда под названием «Волга».

Ну а пока еще болеем за "Тверь".

Как сообщила пресс-служба клуба, на стадионе необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, для прохода на матч QR-код и ПЦР-тест не требуются.