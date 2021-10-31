Спустя 13 лет после преступления арестованы подозреваемые в убийстве тверского бизнесмена

Следователи и сотрудники уголовного розыска все-таки установили личности, подозреваемых в убийстве. Эти люди задержаны. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь СУ СК России по Тверской области совместно с сотрудниками уголовного розыска тверского УМВД России, МВД России и Росгвардии задержали в Твери, Москве и Подмосковье четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности. Преступление произошло в Твери зимой 2008 года.

По данным следствия, 1 февраля 2008-го вечером был похищен тверской предприниматель. Он поставил свой автомобиль на парковке, однако домой не вернулся.

6 февраля труп бизнесмена с признаками насильственной смерти был обнаружен закопанным в яму в лесном массиве в Никулинском сельском поселении Калининского района.

Как сообщил СУ СК РФ по Тверскеой области, раскрытие данного убийства осложнило то, что не было непосредственных свидетелей и недоставало улик. В распоряжении следователя находились лишь данные с места, где был закопан труп.

Однако следователи и сотрудники угрозыска 13 лет не прекращали работать над делом.

На протяжении длительного времени органами следствия проверялся каждый родственник и знакомый убитого мужчины, лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

- В сентябре 2021 года в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет работа по уголовному делу была активизирована, и получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства потерпевшего. - сообщил СУ СК РФ по Тверской области.

В итоге все-таки были установлены и задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена лица.

30 октября текущего года в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.