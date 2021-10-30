Отключив сигнализацию, рецидивист украл утюг из магазина бытовой техники Твери

Жулик покусился на утюг. Фото: Олег ХАДАЕВ

Администратор одного из магазинов бытовой техники Твери, обнаружил пропажу с витрины электрического утюга. Он немедленно вызвал полицию.

Оперативники на месте установили, что злоумышленник отключил провод сигнализации, а затем украл утюг.

Полицейские проверили камеры наблюдения и установили местонахождения подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 49-летний житель Твери.

Рецидивиста задержали, но утюга при нём не нашли. Мужчина пояснил, что утюг продал, а деньги потратил.

Впереди вора ждёт суд и вполне вероятно, он принудительно покинет Тверь на два года.