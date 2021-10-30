Библиотека Горького меняет график работы. Фото: tverlib.ru

Тверская областная библиотека имени Горького меняет график работы.

С 1 по 7 ноября библиотека работает с 11.00 до 19.00. Обслуживание читателей проводится в строгом соответствии с санитарными требованиями. Вход в библиотеку по читательским билетам (QR-код о вакцинации не требуется), сообщает сайт библиотеки.

Тем временем сегодня, 30 октября, в библиотеке плановые мероприятия.

В 14:00 желающих ждут на обсуждение книги Брэма Стокера «Дракула», в рамках встречи Молодёжного литературного клуба. И пройдёт вечер, посвящённый 35-летию музея Сергея Лемешева.

А в 16:00 состоится презентация книги поэтессы, литературного критика, секретаря Тверского отделения «Союза писателей России» Натальи Лосевой «Три дня до Нового года».