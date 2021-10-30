В Тверской области наступили тёплые октябрьские выходные

Сыро но тепло сейчас в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверскую область накрыла периферия антициклона, что и определяет характер погоды: температура 10 — 12 тепла, умеренный ветер, малооблачно, без осадков.

Всё так, как ранее «КП»-Тверь» сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова:

- В субботу и воскресенье малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, не сильный, атмосферное давление в норме: 756 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье в Твери будет прохладнее - 7 — 10 градусов тепла. Это потому что небо прояснится.

Кстати, по ощущениям будет прохладнее, чем вы увидите на шкале термометра.