38 муниципалитетов будут охвачены региональной программой «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Тверской области

Будут ли приводить в порядок разрушенную площадь перед ДК "Металлист" в Твери - неизвестно. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверской области в 2022 году в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будут запущены 80 проектов. Планируется благоустроить 20 дворовых территорий и 60 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях.

Эта тема обсуждалась на президиуме Правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.

- Задача – выполнить работы по благоустройству общественных пространств с применением качественных материалов. Видим большую востребованность проектов по приведению в порядок парковых зон. Акцент также будет сделан на дворовые территории, – отметил глава региона.

Краткие планы таковы: в Твери планируется благоустроить зеленую зону в микрорайоне Мигалово, на пересечении улиц Громова и Гайдара, территорию в районе МЖК на улице Хромова, сквер на набережной Афанасия Никитина.

В Торжке в план работ включено благоустройство трёх пешеходных зон по Ленинградскому шоссе.

В Удомле запланировано обустройство сквера-бульвара по проспекту Энергетиков, а также сквера у дома №3 по Автодорожному переулку.

В Нелидово благоустроят сквер на улицах Советская и Панфилова и территории улицы Матросова и площади Ленина.

Дворовые территории будут приведены в порядок в Твери, Кашине, Торопце, Западной Двине, Белом, Лесном, Кувшиново, ЗАТО Озерный, а также в поселках Калашниково, Великооктябрьский, Жарковский, Спирово, Селижарово и Сандово.

На эти цели с 2022 по 2024 годы выделят более 1 млрд 100 миллионов рублей. Пропорции: из федерального бюджета – свыше 1 млрд рублей, из областного - 33,6 млн рублей, от муниципалитетов 11,3 млн рублей.