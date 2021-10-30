В салоне нового автобуса. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Весной 2022 года синие автобусы появятся в четырёх муниципалитетах Тверской области. Об этом говорилось на заседании, которое 29 октября провёл губернатор Игорь Руденя.

На территориях Конаковского, Торжокского, Бологовского районов и Вышневолоцкого городского округа будет запущено 115 новых регулярных маршрутов автобусов.

Сейчас новая транспортная схема, внедряемая в Тверской области, работает на территории пяти муниципалитетов региона. Синие автобусы перевозят пассажиров по землям Твери, Ржева, Старицы, Кимр и Зубцова с их пригородами.

На линию выходят 585 автобусов по 195 маршрутам.

К моменту завершения реформы, планируется, что по Тверской области будут ездить 1430 автобусов единого регионального перевозчика «Транспорт Верхневолжья».