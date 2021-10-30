Лошадь, пасущаяся возле многоэтажки в Конаково, вызвала споры в соцсети

Тот самый конь. Фото: VK/Подслушано Конаково Завидово Редкино

«Подскажите куда можно обратиться, чтобы помочь животному? Лошадь не первые сутки без еды, воды, без крыши над головой в такую погоду «существует» возле Александровки д 2. Хозяева живут через дом, но им дела нет до животины. Жалко, погибнет. Чем помочь, кто знает?» - такое сообщение появилось в паблике ВК «Подслушано Конаково Завидово Редкино».

Ответ хозяйки не заставил себя ждать:

«Я сама лично хожу кормлю и пою этого коня. За ним ведётся нормальный уход, не нужно писать, если вы ничего не знаете. Так же если кого-то что-то будет интересовать, прошу написать в личные сообщения, а не устраивать разборки здесь.»

А дальше началась виртуальная перепалка: А почему он на улице? Он вам мешает? Когда кормите? Вы что, целыми сутками наблюдаете?..

В итоге из дискуссии стало понятно, что конь имеет своё стойло, но хочет гулять, поэтому и проводит всё время на воздухе. Он не брошенный, его кормят и поят и, в общем-то, он никому не мешает.