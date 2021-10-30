Прокуратура в Тверской области установила: В Кимрах чиновники подавали недостоверные декларации

Чиновники не спешили рассказать всё, о своих доходах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе проверки, проведённой Кимрской межрайонной прокуратурой, установлено, что десять муниципальных служащих представили недостоверные сведения о доходах.

Закон требует, чтобы раз в год все служащие представляли декларации о доходах на себя, своих супругов и детей.

Прокуроры установили, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлены не в полном объеме. Чиновники не указали сведения об открытых в банках и кредитных организациях текущих и депозитных счетах (в отношении себя и супруга), а так же о транспортных средствах, находящихся в собственности.

На данный момент нарушения устранены, десять чиновников наказаны дисциплинарно.