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Общество29 октября 2021 19:14

Более 200 жителей Тверской области приняли участие в донорских акциях

Сдано 100 литров крови
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Доноры сдали 100 литров крови

Доноры сдали 100 литров крови

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 200 жителей Тверской области в октябре приняли участие в донорских акциях от Тверской областной станции переливания крови. Сдано почти 100 литров крови.

Самыми активными участниками донорских акций стали студенты образовательных учреждений Твери - медицинского и педагогического колледжей.

В октябре кровь сдавали сотрудники одного из банков, совхоза, жители деревни Рязаново Калининского района и Торжка.

Донорские акции пройдут 8 и 9 ноября на Тверской станции переливания крови для студентов Тверского государственного медуниверситета, 15 и 16 ноября – для студентов Тверского госуниверситета.