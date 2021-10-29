Двух межрегиональных наркокурьеров задержали полицейские в Твери

У курьеров изъяли крупную партию наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейскими пресечена деятельность преступной группы, которая оказалась причастна к обороту наркотиков.

Полицейским стало известно, что межрегиональный курьер планирует крупную закладку в Московском районе.

Вскоре оперативники задержали его сообщника - 26-летнего гражданина сопредельного государства. Он был задержан сразу после того, как достал закладку из тайника. При личном досмотре были обнаружены 40 свёртков с веществом.

Межрегиональный 49-летний курьер также был задержан наркополицейскими при попытке покинуть область. В его автомобиле нашли и изъяли 70 свёртков с наркотиком.

По версии следствия, двое иностранных граждан являются членами этнической группы, которая занимается оборотом наркотиков через Интернет.

По ч. 3 статьи 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркокурьерам грозит до 20 лет лишения свободы.