Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 19:01

Сирота из Тверской области сообщила в прокуратуру о нарушении жилищных прав

Долгое время девушка не может получить квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района проведена проверка по обращению 20-летней местной жительницы. Сирота сообщила, что после лишения родителей прав была определена в детско госучреждение, затем училась в колледже.

Завершив обучение, девушка осталась без жилья.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на министерство социальной защиты населения Тверской области и орган местного самоуправления обязанности обеспечить сироту жилым помещением, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.