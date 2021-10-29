Сирота из Тверской области сообщила в прокуратуру о нарушении жилищных прав

Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района проведена проверка по обращению 20-летней местной жительницы. Сирота сообщила, что после лишения родителей прав была определена в детско госучреждение, затем училась в колледже.

Завершив обучение, девушка осталась без жилья.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на министерство социальной защиты населения Тверской области и орган местного самоуправления обязанности обеспечить сироту жилым помещением, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.