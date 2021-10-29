Согласован график работы больниц, поликлиник и стоматологий Тверской области в нерабочие дни

Экстренная медицинская помощь будет осуществляться круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери и области в нерабочую неделю С 30 октября по 7 ноября.

Пункты вакцинации от коронавируса будут работать ежедневно - по обычному графику.

В стационарах экстренная медицинская помощь будет осуществляться ежедневно и круглосуточно. Плановая медицинская помощь: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме.

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи (поликлиниках): 31 октября, 4 и 7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме, 30 октября, 5 и 6 ноября – по графику субботы.

Женские консультации: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме;

В инфекционных госпиталях врачебные обходы и выписка пациентов – ежедневно.

В ЦАПах (амбулаторных центрах диагностики и лечения коронавируса) – ежедневно с 08:00 до 20:00.

В травмпунктах – ежедневно круглосуточное дежурство, согласно обычному графику (смотрите на сайте Минздрава).

В стоматологиях: экстренная помощь – ежедневно (Тверская область), круглосуточная (город Тверь, по графику); плановая помощь – по графику: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме.

График работы диспансеров – психоневрологического, противотуберкулезного, онкологического, наркологического, кардиологического и физкультурного, график устанавливается внутренним локальным актом.