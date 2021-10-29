Согласован график работы больниц, поликлиник и стоматологий Тверской области в нерабочие дни

Экстренная медицинская помощь будет осуществляться круглосуточно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональный Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери и области в нерабочую неделю С 30 октября по 7 ноября.
Пункты вакцинации от коронавируса будут работать ежедневно - по обычному графику.
В стационарах экстренная медицинская помощь будет осуществляться ежедневно и круглосуточно. Плановая медицинская помощь: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме.
В учреждениях первичной медико-санитарной помощи (поликлиниках): 31 октября, 4 и 7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме, 30 октября, 5 и 6 ноября – по графику субботы.
Женские консультации: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме;
В инфекционных госпиталях врачебные обходы и выписка пациентов – ежедневно.
В ЦАПах (амбулаторных центрах диагностики и лечения коронавируса) – ежедневно с 08:00 до 20:00.
В травмпунктах – ежедневно круглосуточное дежурство, согласно обычному графику (смотрите на сайте Минздрава).
В стоматологиях: экстренная помощь – ежедневно (Тверская область), круглосуточная (город Тверь, по графику); плановая помощь – по графику: 30-31 октября, 4-7 ноября – в режиме выходных и праздничных дней, 1-3 ноября – в обычном режиме.
График работы диспансеров – психоневрологического, противотуберкулезного, онкологического, наркологического, кардиологического и физкультурного, график устанавливается внутренним локальным актом.