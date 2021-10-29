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Общество29 октября 2021 16:43

Тверская епархия и Следственный комитет подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось 29 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подписано соглашение между епархией и следственным комитетом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подписано соглашение между епархией и следственным комитетом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

29 октября подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Тверской и Кашинской Епархией РПЦ и следственным управлением СК РФ по Тверской области.

Соглашение подписали архиерей митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и руководитель регионального СКР полковник юстиции Альберт Кизимов.

Предметом соглашения стало сотрудничество и взаимодействие сторон в целях защиты, сохранения и возрождения культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций, для укрепления стабильности в обществе, преодоления духовной деградации, снижения уровня преступности на территории Тверской области.