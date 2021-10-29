На следственном эксперименте мужчина показал, как убивал жену в Тверской области

Мужчина преследовал жену с ножом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Калязина. Мужчину обвиняют в покушении на убийство жены.

По версии следствия, 28 июня 2021 года семейная пара поссорилась в квартире. Муж взял нож и нанес жене несколько ударов. Потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежала во двор. Там мужчина продолжил преследование, но не нашел жертву. Женщину доставили в больницу. Она осталась в живых.

Фигуранта заключили под стражу, вину он признал в полном объеме.

Следователи отмечают, что мужчина и раньше совершал противоправные действия в отношении супруги. В браке они прожили 18 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.