Жительница Тверской области после ссоры сожгла сожителя

Тело мужчины нашли в ходе тушения пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении убийства общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Поссорившись с 42-летним сожителем, женщина решила от него избавиться, облила мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. ЧП произошло в деревне Гремячиха Сонковского района.

После совершенного преступления злоумыленница скрылась, а тело потерпевшего нашли в ходе тушения пожара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Краснохолмский» и доставлена в отдел полиции. Там она созналась в содеянном.

В настоящее время она находится под стражей. Ведется следствие.