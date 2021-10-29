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Здоровье29 октября 2021 15:26

В Ржевском филиале Музея Победы начали проверять QR-коды у посетителей

Введены особые меры против коронавируса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Ржевском филиале Музея Победы начали проверять QR-коды

В Ржевском филиале Музея Победы начали проверять QR-коды

Фото: ПТО

С 28 октября по 7 ноября прием посетителей в Ржевском филиале Музея Победы осуществляется по QR-коду.

Разрешением для прохода также может стать наличие отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения музея, а также справка от лечащего врача от медотводе от вакцинации.

- QR-код, результаты ПЦР-исследования, медицинские документы недействительны без документа, подтверждающего личность, - сообщает адмнистрация музея.

Посетителям без документов вернут деньги за билеты.

На территории музея действует масочный режим и социальная дистанция.

Граждан призывают воздержаться от посещения музея при признаках простуды и использовать при посещении бесконтактные способы оплаты билетов.