В течение недели водителей будут проверять на трезвость в Тверской области

Госавтоинспекция проведет недельный "Контроль трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Проверки водителей будут осуществляться в течение предстоящей нерабочей недели, с 29 октября по 7 ноября.

Госавтоинспекция призывает водителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".