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Общество29 октября 2021 15:10

В течение недели водителей будут проверять на трезвость в Тверской области

Рейд пройдет с 29 октября по 7 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проведет недельный "Контроль трезвости"

Госавтоинспекция проведет недельный "Контроль трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Проверки водителей будут осуществляться в течение предстоящей нерабочей недели, с 29 октября по 7 ноября.

Госавтоинспекция призывает водителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".