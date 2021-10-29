В Твери скульптуры мультгероев перестали быть похожи на персонажей фильмов ужасов

Теперь на скульптуры в сквере не стыдно смотреть. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в семейном сквере недалеко от ДК "Пролетарка", наконец, приятно стало смотреть на скульптуры любимых миллионами персонажей советских мультфильмов. Фигурки отреставрировали.

Напомним, что "КП"-Тверь" еще весной этого года обратила внимание общественности и городских властей на то, что фигурки мультгероев стали больше походить на персонажей фильмов ужасов.

Мы задались вопросом: почему Карлсон с волчьей лапой и Печкин без носа должны радовать нашу детвору? Почему гуляющие в сквере дети с родителями должны смотреть на безносого Карабаса-Барабаса, Кролика с сильно износившейся рукой, Пятачка с частично отбитым пятачком..?

В итоге власти отреагировали.

Скульптуры отреставрировали за счет предусмотренных на благоустройство депутатских средств Сергея Денисова из Тверской гордумы. Дело, правда, затянулось - возникли проблемы с поиском художника для реставрации фигурок.

Но в итоге фигурки привели в порядок и покрасили на радость детворе да и взрослым.

Печкину вернули нос и даже, похоже, велосипед подарили. Фото: Александр ЖМУЛИН