В Тверской области наградили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В регионе наградили аграриев и работниковперерабатывающей промышленности. Фото: ПТО

29 октября губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тверской области.

- Сегодня среди награждённых - настоящие труженики, сильные, ответственные люди, которые душой болеют за своё дело. Это профессионалы с большим опытом работы и молодые специалисты. Любовь к своей Родине, к своей земле – это основа работы в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности. На таком крепком фундаменте общего созидательного труда, искренней заботы о нашей Родине строится сегодняшнее общество, - отметил Игорь Руденя.

Заслуги передовых работников АПК и перерабатывающей промышленности региона были отмечены наградами.

Благодарность Президента РФ объявлена председателю колхоза «Дружба» Лесного муниципального округа Геннадию Садикову. В колхозе он работает более 45 лет, с 1992 года его возглавляет.

Почётная грамота министерства сельского хозяйства РФ вручена кондитеру ОАО «Волжский пекарь» Светлане Брухно, благодарность минсельхоза - тестоводу этого же предприятия Андрею Журавлёву.

Звание «Почётный работник сельского хозяйства Тверской области» присвоено механизатору торжокского колхоза «Мир» Александру Велькеру.

Благодарности губернатора объявлены агроному ООО «Чихачи» Владимиру Борисенко (Торопецкий район), бригадиру кооператива «Агро-Колос» Наталье Ивановой (Селижаровский муниципальный округ), гендиректору агрохолдинга «Семиречье» Андрею Кузнецову (Калязинский район), начальнику племенной фермы племзавода «Заволжское» Николаю Михайлову (Калининский район), заместителю исполнительного директора ООО «Тверь Агропром» Дмитрию Рудневу (Лихославльский муниципальный округ).

- В этом году тверские аграрии показали стабильные результаты по сбору урожая картофеля, зерновых, заготовке кормов, производству мясной и молочной продукции. Продолжилась реализация инвестиционных проектов в сфере АПК. До 2026 года в Тверской области планируется реализовать в сельском хозяйстве 21 инвестиционный проект с общим объёмом инвестиций более 60 млрд рублей и созданием не менее 3500 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба областного правительства.