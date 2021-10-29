Более четырех миллионов рублей за сутки перевели мошенникам жители Тверской области

Телефонные мошенники обманули жителей на 4 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области за сутки зарегистрирована серия телефонных мошенничеств. Доверчивые жители региона перевели аферистам более 4 млн рублей. Деньги переводили лжесотрудникам банков на "безопасные счета".

Более 3 500 000 рублей перевела жительница Твери, еще 240 000 рублей отправила мошенникам 61-летняя жительница города Бологое, у 54-летнего тверичанина похитили 84 000 рублей, а у 23-летнего жителя Вышневолоцкого городского округа – 38 000 рублей.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Злоумышленников разыскивает полиция.