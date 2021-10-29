В Тверской области многодетным семьям выдали участки без газа, света и воды

Решение суда вступило в законную силу Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратились многодетные семьи из Осташковского городского округа с заявлением о нарушении их прав при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проверки установлено, что земельные участки не обеспечены инженерно-техническими коммуникациями: газовыми, электрическими сетями, питьевой водой, транспортной инфраструктурой.

Прокурором в суд направлены четыре исковых заявления об обязании администрации Осташковского городского округа обеспечить строительство объектов инженерной инфраструктуры - организовать водоснабжение, газоснабжение, устройство автомобильной дороги местного значения, электроснабжение к границам земельных участков в срок до 1 мая 2022 года.

Решение суда вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.