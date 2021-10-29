Тверская область ежедневно производит 50 тонн колбасы и 200 тонн хлеба

Колбаса - продукт популярный, но не очень полезный.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Специалисты статистического ведомства отмечают, что из отраслей пищевой промышленности наиболее развиты у нас хлебопекарная, молочная и мясная. Ежедневно предприятиями пищевой промышленности региона отгружается готовая продукция на 185 млн рублей.
Каждый день в Тверской области производится:
- 213 тонн мяса:
- 32 тонный сыра и творога;
- 82 тонны молока;
- 209 тонн хлеба и хлебопекарных изделий;
- 50 тонн колбасных изделий.
Производство продуктов в Тверской области. Графика: Тверьстат