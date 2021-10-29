Тверская область ежедневно производит 50 тонн колбасы и 200 тонн хлеба

Колбаса - продукт популярный, но не очень полезный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты статистического ведомства отмечают, что из отраслей пищевой промышленности наиболее развиты у нас хлебопекарная, молочная и мясная. Ежедневно предприятиями пищевой промышленности региона отгружается готовая продукция на 185 млн рублей.

Каждый день в Тверской области производится:

- 213 тонн мяса:

- 32 тонный сыра и творога;

- 82 тонны молока;

- 209 тонн хлеба и хлебопекарных изделий;

- 50 тонн колбасных изделий.