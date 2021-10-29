В думе Твери два новых депутата

В думе Твери прошло очередное заседание. Фото: ТГД

В составе думы Твери два новых депутата: доцент ТвГТУ Степан Черемных и главврач горбольницы №1 Марина Мирошкина. Об этом сообщила пресс-служба гордумы со ссылкой на решение Территориальной избирательной комиссии Московского района.

Новоиспечённые парламентарии заняли места коллег, ушедших заседать в областное Заксобрание по итогам больших сентябрьских выборов. Их имена были озвучены на думском заседании 28 октября.

Напомним, из тверской думы на работу в ЗС по итогам выборов ушли Сергей Аксенов, Леонид Булатов, Дмитрий Гуменюк и Максим Сульман. Они сложили с себя полномочия депутатов Тверской городской Думы.

Сергей Аксенов и Максим Сульман были избраны в Думу по одномандатным округам. Их места остановиться не занятыми до следующих думских выборов.

Леонид Булатов прошел в ТГД по списку ЛДПР. Поэтому его мандат избирком передал следующему в списке доценту кафедры конструкций и сооружений Тверского государственного технического университета Степану Черемных.

Дмитрий Гуменюк прошел в думу по списку «Единой России». Его мандат перешел к главврачу горбольницы № 1 Марине Мирошкиной.

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