В Тверской области слесарю на производстве отрезало пальцы гильотиной

Слесарю-сборщику отрезало пальцы на левой руке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай произошёл в Тверской области на производстве металлических дверей. Слесарю-сборщику отрезало пальцы на левой руке во время изготовления заготовки на станке- гильотине.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Тверской области, основной причиной произошедшего является неудовлетворительная организация производства работ.

"Работы на станке производились с откинутым вверх ограждением, что привело к непосредственному контакту работника с режущим механизмом станка. Перед началом работы инструмент, машины, механизмы, которые использовались в работе не были осмотрены, для того чтобы убедиться в их полной исправности; перед началом работы работник лично не убедился в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности работ, выполнены", - уточняют в трудинспекции.

За нарушение законодательства в сфере охраны труда виновные будут привлечены к административной ответственности. Расследование этого дела специалисты трудинспекции завершили и передали материалы в правоохранительные органы.