Мошенница из Твери пыталась продать украденный смартфон

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвой мошенницы стал житель Твери. Молодой человек разместил в соцсети объявление о продаже смартфона. Ему позвонила незакомая девушка под видом покупательницы.

На встрече злоумышленница предоставила владельцу смартфона фиктивный скриншот о переводе 13 000 рублей за покупку, и молодой человек передал аферистке гаджет. Деньги на счет так и не поступили.

Позже телефон был обнаружен на сайте объявлений о продаже.

21-летнюю фигурантку задержали. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.