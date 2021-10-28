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Происшествия28 октября 2021 17:53

Мошенница из Твери пыталась продать украденный смартфон

Фигурантку разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленницу задержала полиция

Злоумышленницу задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвой мошенницы стал житель Твери. Молодой человек разместил в соцсети объявление о продаже смартфона. Ему позвонила незакомая девушка под видом покупательницы.

На встрече злоумышленница предоставила владельцу смартфона фиктивный скриншот о переводе 13 000 рублей за покупку, и молодой человек передал аферистке гаджет. Деньги на счет так и не поступили.

Позже телефон был обнаружен на сайте объявлений о продаже.

21-летнюю фигурантку задержали. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.