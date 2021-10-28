В Затверечье завершается модернизация новой нитки водовода

В Твери завершается строительство новой нитки водовода Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются активные работы на третьем этапе модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Меропрития проводятся в рамках федерального проекта "Чистая вода".

На сегодняшний день в рамках третьего этапа выполнена прокладка 900 метров водовода. В течение недели планируется смонтировать ещё три установки для бурения на участках общей протяженностью 303 метра.

По первому этапу работы полностью завершены, участок в 2 км включён в работу, по нему поступает вода в город. На втором этапе – от Затверецкого бульвара до Восточного моста – основной объём также завершён. В ближайшее время его присоединят к дюкеру через реку Волгу, а затем введут в общегородскую сеть.

Параллельно ведутся работы по благоустройству местности.