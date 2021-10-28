В Тверской области будут судить трех наркокурьеров-иностранцев

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех иностранных граждан, обвиняемых в сбыте наркотиков.

Следствием установлено, что, действуя в составе организованной группы, в период с января по апрель 2021 года фигуранты распространяли наркотические средства на территории Твери и Торжка.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками УНК регионального УМВД при осуществлении сбыта очередной партии наркотика через "тайники-закладки". Вес изъятого вещества составил более 200 г.

Наркокурьерам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.