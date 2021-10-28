Роспотребнадзор Тверской области проверяет соблюдение антиковидных мер в Торжке

Роспотребнадзор проверяет торговые объекты Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

27 октября специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области провели рейд по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции в Торжке и посетили магазин "Дешево" на улице Луначарского.

Установлено, что предприятие соблюдает меры по предотвращению заноса инфекции: при входе, в торговом зале выделены места для обработки рук сотрудников и покупателей, персонал обеспечен запасом одноразовых масок, в торговом зале перед кассами нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Проверки будут продолжены.