Прохожий взял у мужчины телефон для звонка и убежал в Тверской области

Злоумышленник сбежал с чужим телефоном Фото: Александр Новиков

В дежурную часть обратился 50-летний житель Вышнего Волочка и рассказал, что вечером на улице малознакомый мужчина попросил у него телефон позвонить.

После того, как заявитель передал аппарат, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 12 000 рублей.

На подозреваемого составили ориентировку, позже он был установлен и задержан. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина сознался в краже и сообщил, что телефон потерял.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.