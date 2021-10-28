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Происшествия28 октября 2021 15:00

Прохожий взял у мужчины телефон для звонка и убежал в Тверской области

Мошенника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник сбежал с чужим телефоном

Злоумышленник сбежал с чужим телефоном

Фото: Александр Новиков

В дежурную часть обратился 50-летний житель Вышнего Волочка и рассказал, что вечером на улице малознакомый мужчина попросил у него телефон позвонить.

После того, как заявитель передал аппарат, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 12 000 рублей.

На подозреваемого составили ориентировку, позже он был установлен и задержан. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина сознался в краже и сообщил, что телефон потерял.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.