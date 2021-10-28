Как в нерабочие дни будут работать автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери

В выходные и праздничные дни автобусы ходят по графику выходного, в нерабочие дни - по графику буднего дня. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Транспорт Верхневолжья» сообщил о графике работы автобусов в нерабочую неделю. 30 - 31 октября (в субботу и воскресенье) и 4-7 ноября (государственные праздники и выходные дни) автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

С 1 по 3 ноября (нерабочие дни) общественный транспорт будет работать по обычному графику рабочего дня и с прежней интенсивностью. С расписанием работы транспорта можно познакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» или в мобильном приложении «Волга».

В Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах автобусы будут курсировать согласно установленному расписанию.

О том, как в нерабочую неделю будут работать различные организации и когда выплатят пенсии, читайте здесь.