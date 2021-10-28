На Северный обход Твери выделят средства Фонда национального благосостояния

Северный обход Твери – это 62,4 км заключительного участка трассы М11. Фото: ПТО

Из Фонда национального благосостояния планируется выделить 25,6 млрд рублей на строительство Северного обхода Твери - 62,4 км участка федеральной скоростной платной трассы М-11 (автодорога Москва - Санкт-Петербург).

Правительство Тверской области сообщило, что остальные средства должны поступить из федерального бюджета. Общая стоимость проекта - 62 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя отмечал большое значение трассы М-11 для развития инвестиционного потенциала региона - есть планы по привлечению в экономику Тверской области более 90 млрд рублей инвестиций и созданию более 17 тысяч рабочих мест.

- Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока - 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу, - сказал Игорь Руденя.

Кроме того, строительство северного обхода позволит вывести за городскую черту транзитный трафик грузового транспорта, что снизит уровень аварийности на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Также губернатор предложил построить транспортную развязку в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

До конца текущего года «Автодор» планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы на реализацию проекта Северного обхода Твери. При этом ожидается, что вопрос выделения средств будет решен после принятия федерального бюджета на 2022–2024 годы. Строительно-монтажные работы, по информации Минтранса РФ, должны пройти в 2022–2025 годах.