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Общество28 октября 2021 11:44

В переписи населения приняли участие 360 562 жителя Тверской области

Перепись продлится до 14 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Перепись населения продлится до 14 ноября

Перепись населения продлится до 14 ноября

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Участие во Всероссийской переписи населения приняли 360 562 жителей Тверской области. Свыше 102 тысяч человек переписались самостоятельно с помощью портала Госуслуг.

Ходить по квартирам переписчики начали 18 октября, перепись продлится до 14 ноября.

Принять участие в переписи можно тремя способами: самостоятельно на портале госуслуг, в одном из переписных пунктов (там вам поможет волонтёр) или дождавшись переписчика дома.

При посещении граждан переписчик должен иметь нагрудное удостоверение, синий портфель с надписью «Росстат», шарф с надписью «Всероссийская перепись населения-2020» и жилет с логотипом переписи.

Приглашать домой переписчика не обязательно: можете побеседовать с ним из-за закрытой двери или на лестничной площадке.

Задавать вопросы по переписи наседения можно по телефону Тверьстата: 8 (4822) 33-98-71, ежедневно с 9 до 18 часов.