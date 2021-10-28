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Общество28 октября 2021 11:25

Госавтоинспекция Тверской области информирует о работе подразделений МРЭО

Выходные дни 4 и 7 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подразделения МРЭО не работают 4 и 7 ноября

Подразделения МРЭО не работают 4 и 7 ноября

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области информирует о работе подразделений МРЭО в период нерабочих дней.

С 30 октября по 7 ноября включительно прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Тверской области будет осуществляться в следующие дни: 1, 2, 3, 5, 6 ноября - согласно утвержденному графику работы подразделений в указанные дни недели; 4 и 7 ноября - выходные дни.

Информацию можно уточнить по телефону подразделения своего района.