Подразделения МРЭО не работают 4 и 7 ноября Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области информирует о работе подразделений МРЭО в период нерабочих дней.

С 30 октября по 7 ноября включительно прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Тверской области будет осуществляться в следующие дни: 1, 2, 3, 5, 6 ноября - согласно утвержденному графику работы подразделений в указанные дни недели; 4 и 7 ноября - выходные дни.

Информацию можно уточнить по телефону подразделения своего района.