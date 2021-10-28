QR-коды в Тверской области введены на четыре дня до 31 октября

Пройти в ТРЦ можно только по QR-коду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области с 28 октября введены дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Постановление накануне вечером, 27 октября, подписал губернатор Игорь Руденя.

Согласно документа, с 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года в регионе вводятся QR-коды. При посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м - в Твери и более 800 кв.м - в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус).

При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность.

Отрицательный ПЦР-тест не дает право прохода на территорию.

Также в Тверской области продолжают действовать введенные ранее ограничения.